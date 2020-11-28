Trump’tan şartlı görev teslimi

Trump açıklamasında, “Biden, Beyaz Saray’a ancak aldığı 80 milyon absürt oyun hileli veya yasa dışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee’de ne olduğuna baktığımızda, büyük çaplı bir oy sahteciliği görülüyor. Onun çözülemeyen büyük bir sorunu var!’’ ifadelerini kullandı.

HİLE İDDİASI SÜRDÜ

Trump ayrıca, Georgia’da ikinci tura kalan ve Senato’nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde mi yoksa Demokratlarda mı olacağını belirleyecek 5 Ocak seçimlerine yönelik Cumhuriyetçi senatör adayları için büyük ihtimalle cumartesi günü Georgia’da miting yapacağını duyurdu. Trump, Demokratların seçimlere hile karıştırdığı ve asıl kazananın kendileri olduğu iddialarını da yineleyerek, “Bildiğim bir şey var ki, o da Joe Biden’ın gerçekte 80 milyon oy almadığı” diye konuştu.



ARALIKTA TOPLANACAK

ABD’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinin nedeninin, Trump’ın büyük bir mağduriyetle başkanlığı bırakıp 2024’teki seçimler için kendisine siyasi söylem geliştirme isteği olduğu yorumu yaygın. Ülkede 3 Kasım’da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. ABD Başkanını belirleyecek Seçici Kurulu’nun 14 Aralık’ta toplanması bekleniyor.

GAZETECİYİ FIRÇALADI: ÖNEMSİZ BİRİSİN

Başkan Trump, görevli Amerikan askerleriyle Şükran Günü münasebetiyle Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği video konferans sonrasında Reuters muhabiri Jeff Mason’a sert sözler sarfetti. Mason’un ‘Biden’a karşı yenilgiyi kabul ediyor musunuz’ sorusu üzerine öfkelenen Trump, “Sen önemsiz birisin. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Ben ABD Başkanı’yım. Bir Başkan ile asla bu şekilde konuşma” diye çıkıştı.