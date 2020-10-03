DHA
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Trump'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Danışmanlarından Hope Hicks’in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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