Trump’tan Rusya’ya ‘yaptırım’ tehdidi

Haberin Devamı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya yaptırım mesajı verdi. Açıklamada, “Rusya’nın halen savaş alanında Ukrayna’yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum” ifadesini kullandı. Trump, mesajını “Rusya ve Ukrayna’ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun” ifadesiyle bitirdi.

RUSYA’NIN SALDIRILARINDAN RAHATSIZ

ABD merkezli Axios’un haberine göre, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik hamlelerinde Rusya yanlısı bir tavır takındığı yönünde müttefikleri tarafından eleştirilen Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Rusya’ya karşı tehditte bulundu. Beyaz Saray’dan bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırması nedeniyle Trump’ın son günlerde bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

‘KİEV BARIŞ İSTEMİYOR’

ABD Başkanı, önceki akşam Oval Ofis’te yaptığı açıklamada “her iki tarafın da anlaşma yapmaktan başka çaresi olmadığını” söylemiş, Trump’ın sözlerine Kremlin’den “biz çıkarlarımız için savaşıyoruz” yanıtı gelmişti. Trump’ın Oval Ofis’teki sözlerini değerlendiren Dimitriy Peskov, “Rusya, Ukrayna’daki özel askeri harekâtı Kiev rejimi barış istemediği için devam ettiriyor. Rusya, güvenliğini ve çıkarlarını garanti altına alana kadar harekât devam edecek. Biz elbette belirlediğimiz hedeflere savaş yerine diplomasi masasında ulaşmaktan yanayız. Ancak Ukrayna kendi kendine bizimle müzakere yapmayı yasaklamış bulunuyor” demişti.