Trump'tan Rusya'ya kınama! 'Vladimir dur artık'

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı ve saldırılardan memnuniyet duymadığını belirtti. Trump, saldırıların "gereksiz ve zamanlamasının kötü" olduğunu vurguladı.

Trump, paylaşımında "Vladimir, dur! Haftada 5.000 asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulundu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Putin'e çağrıda bulunarak "Yalan söylemeyi bırak" dedi.

KİEV'E SALDIRI

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilmişti.

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Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı belirtilmişti.