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Trump'tan Rusya'ya kınama! 'Vladimir dur artık'

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Rusya#Ukrayna
Trumptan Rusyaya kınama Vladimir dur artık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 16:14

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıdan "memnun" olmadığını ifade etti. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Vladimir 'dur' artık. Haftada 5000 asker ölüyor" çağrısı yaptı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin'i yalan söylemekle suçladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarını kınadı ve saldırılardan memnuniyet duymadığını belirtti. Trump, saldırıların "gereksiz ve zamanlamasının kötü" olduğunu vurguladı.

Trump, paylaşımında "Vladimir, dur! Haftada 5.000 asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulundu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Putin'e çağrıda bulunarak "Yalan söylemeyi bırak" dedi. 

 

KİEV'E SALDIRI

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilmişti.

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Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı belirtilmişti.

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#Trump#Rusya#Ukrayna

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