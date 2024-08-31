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Trump'tan Rusya ve Kuzey Kore açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Rusya#Kuzey Kore
Trumptan Rusya ve Kuzey Kore açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 11:00

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Rusya ve Kuzey Kore ile "geçinmenin iyi ve akıllıca" olduğunu söyledi. Kim ile 2019'daki görüşmesini hatırlatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini belirtti.

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ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Trump'ın aksine "diktatörlerle yakınlaşmayacağına" ilişkin sözlerine atıfta bulundu.

Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kim ile 2019'daki görüşmesini hatırlatan Trump, kısa süreliğine Kuzey Kore topraklarına girdiğini belirtti.

Trump, Kim ile "iyi anlaştığını" savunarak Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerle "geçinmenin iyi ve akıllıca olduğunu" ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 23 Ağustos'ta, "Trump'ı destekleyen Kim Jong-un gibi tiranlara ve diktatörlere yakınlık göstermeyeceğim çünkü yersiz iltifat ve iltimasla manipüle edilmesinin kolay olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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#Trump#Rusya#Kuzey Kore

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