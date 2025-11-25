Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Anlaşmaya çok yakınız

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna- Rusya savaşı konusunda anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 26 maddelik Ukrayna'da barış planıyla ilgili son durumu değerlendirmişti.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolünü takdirle karşıladıklarını belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da (arabuluculuk) platformun oluşturulması konusunda destek sağlamaya hazır." demişti.