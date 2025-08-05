Trump’tan reklama ve Sweeney’ye destek

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Ünlü oyuncunun bir dizi fotoğraf çekimine katıldığı markanın reklam kampanyası sosyal medyada, “Nazizim” ve “ırkçılık” tepkilerini beraberinde getirirken tartışmalara ABD Başkanı Donald Trump da müdahil oldu. Reklam kampanyasını beğendiğini söyleyen Trump, “Dikkat çekici bir reklam, beğendim. Ayrıca Sweeney’in Cumhuriyetçi olduğunu bilmiyordum ama söylediğiniz için memnunum” dedi. ABD medyası, Sweeney’nin 2024 yılının Haziran ayından beri Florida’daki Cumhuriyetçi Parti merkezine kayıtlı olduğunu ortaya çıkarmıştı.