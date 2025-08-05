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Trump’tan reklama ve Sweeney’ye destek

Güncelleme Tarihi:

#Sydney Sweeney#Donald Trump#Reklam Kampanyası
Trump’tan reklama ve Sweeney’ye destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 07:00

ABD’de ünlü oyuncu Sydney Sweeney’nin (27) American Eagle isimli marka için yer aldığı reklam kampanyası tartışmalara neden oldu.

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Ünlü oyuncunun bir dizi fotoğraf çekimine katıldığı markanın reklam kampanyası sosyal medyada, “Nazizim” ve “ırkçılık” tepkilerini beraberinde getirirken tartışmalara ABD Başkanı Donald Trump da müdahil oldu. Reklam kampanyasını beğendiğini söyleyen Trump, “Dikkat çekici bir reklam, beğendim. Ayrıca Sweeney’in Cumhuriyetçi olduğunu bilmiyordum ama söylediğiniz için memnunum” dedi. ABD medyası, Sweeney’nin 2024 yılının Haziran ayından beri Florida’daki Cumhuriyetçi Parti merkezine kayıtlı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Trump’tan reklama ve Sweeney’ye destek

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#Sydney Sweeney#Donald Trump#Reklam Kampanyası

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