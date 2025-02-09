×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan Putin'e Ukrayna telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#Ukrayna Savaşı
Trumptan Putine Ukrayna telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 10:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'i telefon ile arayarak Ukrayna'daki savaşı görüştüğü iddia edildi. ABD gazetesi New York Post'un iddiasına göre Trump, "Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" ifadesinde bulundu. Habere ilişkin Kremlin ve Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi.

ABD’nin en eski gazetelerinden New York Post’un haberine göre, Trump, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunu ele aldı.

ABD Başkanının Cuma günü Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, Trump’ın "Putin ile kaç kez görüştünüz" sorusuna "Söylemesem daha iyi olur" cevabını verdiğini ve "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" dediğini belirtti.

New York Post gazetesine, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyen Trump, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

New York Post’un haberine ilişkin Kremlin ve Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesi konusunu görüşeceğini söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Putin#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!