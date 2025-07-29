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Trump’tan Putin'e bir tehdit daha: Yaptırım uygularız

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#Trump#ABD#Rusya
Trump’tan Putine bir tehdit daha: Yaptırım uygularız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 22:38

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"10 GÜN SÜRE VERİYORUM"

Trump, dün yaptığı "Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"PUTİN'DEN HERHANGİ BİR DÖNÜŞ ALMADIM"

İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti.

Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi. 

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#Trump#ABD#Rusya

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