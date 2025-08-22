×
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan Putin ve Zelenski hakkında çarpıcı açıklama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 17:37

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmenin zorluğuna değindi. Trump, Putin ve Zelenski'yi ""yağ ve sirkeye" benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın merakla beklediği açıklamalarına saatler kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin ve Zelenski ile üçlü görüşme yapmak üzere müzakerelerde bulunan Trump, ikiliyi bir araya getirmenin zorluğuna değindi. 

Putin ve Zelenski'yi "yağ ve sirkeye" benzeten Trump, şöyle konuştu: 

"Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Belli sebeplerden dolayı pek anlaşamıyorlar ama göreceğiz" 

