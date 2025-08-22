Trump'tan Putin ve Zelenski hakkında çarpıcı açıklama

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın merakla beklediği açıklamalarına saatler kala Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin ve Zelenski ile üçlü görüşme yapmak üzere müzakerelerde bulunan Trump, ikiliyi bir araya getirmenin zorluğuna değindi.

Putin ve Zelenski'yi "yağ ve sirkeye" benzeten Trump, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Belli sebeplerden dolayı pek anlaşamıyorlar ama göreceğiz"