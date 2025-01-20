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Trump'tan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı? Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...

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#Ukrayna-Rusya Savaşı#Trump-Putin Görüşmesi#Blinken'in Rolü
Trumptan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:07

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna ordusu Zaporijya, Tataristan ve Bryansk bölgelerine saldırı düzenlerken Rus ordusu Herson'da kritik alt yapıyı vurdu. Rus ordusunun Harkov'da düzenlediği saldırıda, Ukrayna'nın cepheye gönderilecek askerlerinin bulunduğu kasabaya saldırı düzenledi. Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için yardımcılarına talimat verdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin önüne geçtiği iddia edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasında 1060 günü geçen süredir devam eden savaşta, karşılıklı saldırılarda artış yaşandığı bildirildi.

Ukrayna ordusu Zaporijya'da 9 yerleşim yerine, Tataristan'a ve Bryansk bölgesine saldırı düzenlerken Rus ordusu, Herson ve Harkov bölgelerini vurdu. Herson bölgesinin ise hem Rusya hem de Ukrayna tarafından bombalandığı açıklandı.

Zaporijya'daki 9 bölgeye saldırı düzenleyen Ukrayna, gece boyunca 15 top atışı gerçekleştirdi. Kiev yönetimine bağlı birliklerin, Zaporijya'da düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü vurgulandı.

Trumptan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...

Ukrayna, Zaporijya'nın kritik şehri Melitopol'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırının sabah 08:00'de düzenlendiğini açıklayan yetkililer, 4 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü belirtti.

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Ukrayna ordusu, Zaporijya'nın yanı sıra Herson ve Bryansk bölgesine de saldırılar gerçekleştirdi. Herson bölgesinde 21 top atışı düzenleyen Ukrayna ordusu, gece boyunca Bryansk bölgesinde HIMARS füzeleri ve İHA'lar fırlattı. Bryansk bölgesi Alexander Bogomaz, ABD'den tedarik edilen dört adet HIMARS füzesinin ve 14 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Bogomaz, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını belirtti.

Ukrayna ayrıca, Rusya'ya bağlı Tataristan'daki Kazan şehrinde yer alan sanayi kuruluşlarına saldırı girişiminde bulundu. Savunma tedbirlerinin alındığı bildirilen Tataristan'da, Ukrayna'nın saldırı girişimde bulunduğu İHA'ların düşürüldüğü ifade edildi.

Kazan'da uçuşların geçici süreyle askıya alındığı vurgulanırken Ukrayna'nın saldırılar sırasında 30 İHA'nın düşürüldüğünün altı çizildi.

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HERSON'DA KRİTİK ALT YAPI ZARAR GÖRDÜ

Ukrayna'nın saldırılarına karşılık Rusya, Herson ve Harkov'u vurdu. Kiev yönetiminin atadığı Herson Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki kritik alt yapının zarar gördüğünü açıkladı.

Telegram kanalından yaptığı açıklamada Prokudin, kritik alt yapının 24 saat içinde vurulduğunu söyledi ancak zarar gören tesislere ilişkin detay vermedi.

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Rus birliklerinin, Ukrayna birliklerinin cepheye gönderildiği Harkov şehrinin Bogodukov kasabasını hedef aldığı bildirildi.

Trumptan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...

Rus yanlısı Nikolaev direnişinin koordinatörü Sergey Lebedev, "Bokodukov, cepheye gidecek askerlerin ve araçların toplandığı noktalardan biri" dedi.

Lebedev, Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen depolar, askerlerin eğitim gördüğü atış alanı ve zırhlı araçların bekletildiği otoparkın bulunduğu birlikten patlama sesleri geldiğini söyledi.

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TRUMP'TAN GÖRÜŞME TALİMATI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve gelmek için saatleri sayarken yardımcılarına, Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi organize etmeleri talimatını verdi.

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CNN'nin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Seçilmiş Başkan Donald Trump, yardımcılarına yemin töreninin ardından önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi organize etmeleri talimatını verdi" denildi.

Trumptan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...

Habere göre Trump, “Ukrayna'daki savaşa bir son vermeye çalışmak” amacıyla önümüzdeki aylarda Putin ile kişisel bir görüşme olasılığını tartışmayı hedefliyor. Haberde, ikili arasındaki görüşme için belirli bir tarihin kararlaştırıp kararlaştırılmadığının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova ve Washington arasında bu konuda herhangi bir temasın henüz olmadığını ancak Rusya'nın görüşmeye sıcak baktığını söyledi.

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MÜZAKEREYİ BLINKEN Mİ BALTALADI?

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin önünün kesildiğini iddia etti.

Trumptan Putin talimatı: Müzakereyi Blinken mı baltaladı Kritik bölgelerde İHA ve füze saldırısı...

New York Times'ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2022 yılında Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Haberde, "2022'nin son aylarına yaklaşılırken ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Moskova ile görüşmelere başlamasını önerdi. Ancak Blinken çatışmaların devam etmesi konusunda ısrar etti” denildi.

Habere göre Blinken, Ukrayna'ya güçlü ABD silahları gönderilmesi konusunda da Pentagon yetkilileri ile sık sık tartışma yaşadı.

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Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da ateşkes görüşmesi için masaya oturmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

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#Ukrayna-Rusya Savaşı#Trump-Putin Görüşmesi#Blinken'in Rolü

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