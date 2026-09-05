Trump'tan Putin açıklaması: NATO ülkelerine saldırmayacağına inanıyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Almanya'daki bir havalimanına düzenlenen dron saldırısıyla ilgili olarak Alman makamlarının Rusya'yı suçladığının hatırlatılması üzerine değerlendirmede bulunan Trump, Moskova yönetiminin NATO ülkelerini hedef almayacağını ifade etti.

Putin ile temas halinde olduğunu ve kendisini yakından tanıdığını belirten Trump, Rusya liderinin NATO topraklarına saldırma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını kaydetti.