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Trump'tan Putin açıklaması: NATO ülkelerine saldırmayacağına inanıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#NATO
Trumptan Putin açıklaması: NATO ülkelerine saldırmayacağına inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 15:20

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmayı düşünmediğini belirterek, Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmayacağına inandığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Almanya'daki bir havalimanına düzenlenen dron saldırısıyla ilgili olarak Alman makamlarının Rusya'yı suçladığının hatırlatılması üzerine değerlendirmede bulunan Trump, Moskova yönetiminin NATO ülkelerini hedef almayacağını ifade etti.

Putin ile temas halinde olduğunu ve kendisini yakından tanıdığını belirten Trump, Rusya liderinin NATO topraklarına saldırma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını kaydetti.

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#Trump#Putin#NATO

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