Trump'tan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere tavsiye

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uzaktan oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulundu. 3 Kasım'daki seçimler için, seçmenlere talep etsinler ya da etmesinler çok sayıda oy pusulası gönderildiğini vurgulayan Trump, "Oyunuzun sayıldığından emin olmak için, adresinize gelen oy pusulasını mümkün olan en kısa sürede imzalayıp gönderin. Seçim günü ya da erken oylama günü, seçim merkezinize gidip postayla gönderdiğiniz oyun sayılıp sayılmadığını kontrol edin. Eğer merkezde tekrar oy kullanamıyorsunuz, bu postayla oy sisteminin düzgün çalıştığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.



Trump, uzaktan oy kullandıkları halde seçim merkezlerinde oylarının sayılmadığını fark eden kişilerin birebir oy kullanma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Postayla gönderdiğiniz pusula, siz oy kullandıktan sonra giderse ki bu olmamalı, bu pusula kullanılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Tüm bu süreçlerden sonra vatandaşların oylarının sayılacağının garantide olduğunun altını çizen Trump, mesajına "Tanrı Amerika'yı kutsasın." sözleriyle son verdi.



ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma sisteminin seçimde şaibeye yol açıp açmayacağı tartışmaları uzun süredir devam ediyor.