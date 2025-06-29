Trump'tan peş peşe Gazze mesajları: 'Anlaşmayı yapın, esirleri eve getirin'

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Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardım ablukası devam ediyor. 24-25 Haziran'daki NATO zirvesinde Gazze ile ilgili "çok yakında yeni gelişmeler yaşanabileceğini" dile getiren Trump, bölgede ateşkesin sağlanması yönünde arka arakaya mesajlar paylaştı. 28 Haziran'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Trump, önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı yeni bir paylaşım ise "Anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" diye yazdı.

Trump, geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında da Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

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Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirten Trump, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL ATEŞKES İSTEMİYOR

İsrailli yetkililer, Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını "şaşkınlıkla karşıladıklarını" ifade ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna ilişkin hiçbir işaret bulunmadığını açıkladı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir müzakerelerine vakıf ismi açıklanmayan yetkililer, Trump’ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Hamas ve Netanyahu'nun tutumlarında değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığı, Trump'ın sözlerinin "siyasi temenniden ibaret" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yetkililere göre, ABD yönetimi, bölgede normalleşme anlaşmalarını genişletmenin önünü açmak amacıyla ateşkes, İsrailli esirlerin iadesi ve savaşın sona ermesini içeren kapsamlı bir anlaşmayı destekliyor. Ancak yetkililer, Trump’ın iyimserliğinin neye dayandığını anlayamadıklarını ifade etti.

MÜZAKERELERDE SON DURUM

Takas anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme sağlandığına dair kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden yetkililer, Katar ve Mısır arabuluculuğunda perde arkasında bazı temasların sürdüğünü ancak bu görüşmelerin şu ana kadar bir sonuca ya da ilerlemeye yol açmadığını aktardı.

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Yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bölgeye yapacağı iddia edilen ziyarete ilişkin haberleri yalanladı ve böyle bir ziyaretin planlanmadığını aktardı. İsrailli yetkililer, Trump'ın İsrail-İran çatışmasının sona ermesinin ardından oluşan ivmeyi değerlendirerek yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalıştığını düşünüyor.

Witkoff, mayıs ayında Gazze'de ateşkesin sağlanması için hazırladığı anlaşma metnini Hamas ve İsrail ile görüşmüştü. Hamas, anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini savunarak metni imzalamayı reddetmişti.

FİLİSTİNLİLERE SÜRGÜN EMRİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı. Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

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Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor. Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

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İSRAİL'İN KALICI İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.