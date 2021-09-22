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Trump'tan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası!

#Donald Trump#Tazminat Davası#NYT
Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası

Eski ABD Başkanı Donald Trump görev yaptığı dönemin son aylarında hakkında yazılan kitaplar ve ABD basının usulsüzlük iddiaları nedeniyle zor günler geçirmişti. Trump, bu durum hakkında flaş bir adım atıp 'vergi kaçakçılığı' haberi nedeniyle yeğenine ve New York Times'a en az 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında "vergi kaçırmak" için kuşkulu faaliyetlerde bulunduğunun iddia edildiği bir haber nedeniyle yeğeni Mary Trump ve New York Times (NYT) gazetesi hakkında dava açtı. Trump en az 100 milyon dolar tazminat istiyor.

New York'ta yapılan dava başvurusunda Mary Trump ve onun verdiği bilgilerle haber yapan NYT muhabirleri, "gizli bilgileri elde etmek için sinsi bir kumpas kurmakla" suçlanıyor.

Dava dilekçesinde 56 yaşındaki Mary Trump'ın ayrıca, bu belgeleri açıklamasını yasaklayan bir anlaşmayı ihlal ettiği öne sürülüyor.

Mary Trump, NYT'deki haberin kaynağının kendisi olduğunu geçen yıl yayımladığı anılarında açıklamıştı.

Donald Trump'ın 1981'de 42 yaşında ölen ağabeyinin kızı olan Mary Trump, davayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası

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Donald Trump, yeğeninin "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) başlığını taşıyan hatıratında ortaya atılan iddiaları başından beri reddetti. Trump, kitabın yayımlanmasını mahkeme yoluyla engellemeye de çalıştı ama başarılı olamadı.

DAVANIN GAZETECİ SANIKLARI

NYT muhabirleri Susanne Craig, David Barstow ve Russell Buettner ise Mary Trump ile temasa geçip, eski başkana karşı yürütülen "kan davasında" onunla işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Dava dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

"New York Times'tan bir grup gazeteci, Donald J Trump'ın kişisel vergi kayıtlarının ele geçirilmesi için yürütülen kapsamlı bir uğraşı sürdürürlerken, ısrarla Trump'ın yeğeni Mary ile temas kurmaya çalışmış ve onu, vergi kayıtlarını, avukatının bürosundan kaçırmaya ikna etmişlerdir."

Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası

Dava dosyasında Trump'ın bu haber dolayısıyla "kayda değer zararlara uğradığı" da iddia ediliyor ve 100 milyon dolardan aşağı olmamak üzere maddi tazminat talep ediliyor.

MARY TRUMP'IN YAZDIKLARI, GAZETECİLER VE NYT'DEN TEPKİLER

Mary Trump kitabında NYT'ye, Trump'ın vergileriyle ilgili belgeleri nasıl verdiğini anlatıyor. Bu belgelerin, daha sonra gazetenin Trump'ın "1990'lı yıllarda yürüttüğü, kimisi doğrudan vergi hilesi kapsamına giren ve anne-babasından gelen mirası büyük miktarda artıran kuşkulu vergi oyunları" ile ilgili 14 bin kelimelik araştırma haberinde kullanıldığını belirtiyor.

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Haklarında dava açılan gazetecilerden Susanne Craig iddialarla ilgili Twitter mesajında, "Mary Trump'ın kapısını çaldım. Açtı. Sanırım buna gazetecilik deniyor" diye yazdı.

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NYT sözcüsü Danielle Rhoades Ha, gazetenin Trump'ın vergi sicili hakkındaki haberlerinin "açıkça kamu çıkarı olan bir konuda titiz bir habercilikle yurttaşları bilgilendirdiğini" söyledi.

Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası

Geçen yıl Mary Trump da bir dava açarak Trump ile aile mensubu iki kişiyi sahtekarlık yapmak ve kumpas kurmakla suçlamış; o sırada başkan olan Trump, kız kardeşi Maryanne Trump Barry ve -Ağustos ayında ölen- erkek kardeşi Robert Trump'ın, ona ait olan mirası hileyle elinden aldıklarını öne sürmüştü.

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Bu dava henüz sonuçlanmış değil.

Kaynak: BBC Türkçe

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#Donald Trump#Tazminat Davası#NYT