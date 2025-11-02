Trump'tan Nijerya'ya uyarı: Askeri saldırı yapabiliriz

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ASKERİ OPERASYON UYARISI

Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.

BAKANLIĞA 'HAZIR OLUN' TALİMATI

Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

NİJERYA'DAN AÇIKLAMA

Devlet Başkanlığı Politika İletişimi Özel Danışmanı Daniel Bwala, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile Trump arasında "önümüzdeki günlerde" bir görüşme yapılmasının planlandığını belirtti.

Haberin Devamı

İki liderin, terörle mücadelede ortak kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Bwala, "Trump, Nijerya'ya silah satışına onay vererek önemli katkı sağladı. Tinubu da bu imkanı terörle mücadelede etkin biçimde kullandı ve kayda değer sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

Görüşmenin Abuja'da ya da Washington'da yapılabileceğini aktaran Bwala, tarafların, Nijerya'daki terör örgütlerinin yalnızca Hristiyanları mı yoksa tüm inanç gruplarını mı hedef aldığı yönündeki farklı değerlendirmeleri de ele alacağını kaydetti.

TRUMP DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.