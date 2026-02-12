×
Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 00:52

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.

Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Amerikan Truth Social hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini bildiren Trump, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.

Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var." yorumunu yaptı.

