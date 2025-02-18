Trump’tan Netanyahu’ya açık çek: Gazze’de ‘ikinci aşama’muamması... ‘Ne istiyorsan yap dedim’

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Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) serisinin açılış yarışı Daytona 500’e katılan Trump, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir sonraki adımın ne olacağına İsrail karar verecek. Bibi’ye (Netanyahu) bizimle istişare ederek ne isterse onu yapabileceğini söyledim” diye konuştu.

WITKOFF’UN REHİNE PLANI

Diğer yandan Netanyahu, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. İsrailli Kanal 12 Televizyonu, Witkoff’un, hayatta kalan tüm İsrailli rehinelerin önümüzdeki hafta serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştığını iddia etti. Witkoff ise İsrailli müzakerecilerin Kahire’de anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelerde bulunacağını duyurdu.

SMOTRICH’E KABİNE SÖZÜ

İsrail devlet televizyonu KAN da Netanyahu’nun, anlaşmanın devamına karşı olduğu bilinen aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e ilk aşaması 2 Mart’ta sona erecek anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ancak kabinenin onay vermesi durumunda başlayacağı sözü verdiğini duyurdu. Haberde Smotrich’in ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Gazze’ye saldırıların başlamaması durumunda hükümetten ayrılarak iktidar koalisyonunu devirmekle tehdit ettiği belirtildi.

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HAMAS GAZZE’DE İKTİDARI BIRAKACAK

Öte yandan Sky News Arabia’nın haberine göre Kahire’deki görüşmeler öncesi Hamas, Gazze’deki iktidarını Filistin Yönetimine bırakmayı kabul etti. Haberde, Hamas’ın bu kararı, Kahire’ye giden Hamas heyetine yönelik Mısır’ın yaptığı baskılar sonrasında aldığı iddia edildi. Hamas’ın bunun karşılığında yeni oluşturulacak yönetimden tamamen dışlanmamayı talep ettiği öne sürüldü.

Hamas ve İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu. İsrail heyeti, 8 Şubat’ta Doha’ya gitse de heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verilmemişti. İsrail medyası kaynaklı birçok haberde Netanyahu’nun ikinci aşama müzakerelerini sabote ettiği aktarılıyor.

TRUMP: PUTİN İLE ÇOK YAKINDA GÖRÜŞEBİLİRİZ

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile olası liderler görüşmesine olumlu sinyal verdi. Gazetecilerin Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ne zaman olacağı sorusuna “çok yakında” yanıtını veren ABD Başkanı, “Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk” dedi. Bu arada Rusya’daki kaynaklara göre temas için aracı olan Suudi Arabistan yönetiminin aslında ABD ve Rusya’nın yanı sıra Ukrayna’ya da davet göndermek istemiş, ancak bu davetin son anda ya sadece Rusya, veya Rusya ve ABD tarafından ortaklaşa engellendiği dile getirildi.