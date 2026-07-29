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Trump'tan Netanyahu ve Zelenski ile yaptığı görüşmeler sonrası ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Netanyahu#Zelenski
Trumptan Netanyahu ve Zelenski ile yaptığı görüşmeler sonrası ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 09:58

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmelerin iyi geçtiğini kaydetti. Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen iki isimle önemli konuları ele aldıklarını bildirdi.

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Trump, Netanyahu ve Zelenski ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya platformundan paylaşımlarda bulundu.

Netanyahu ile "çok verimli bir toplantı" yaptıklarını ifade eden Trump, bu toplantıda pek çok önemli konunun ele alındığını vurguladı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmek benim için büyük bir onurdu. Pek çok konu ele alındı. Toplantı çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

Trumptan Netanyahu ve Zelenski ile yaptığı görüşmeler sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı görüntülerde, Netanyahu ve Zelenski'yi ayrı ayrı ağırladığı; liderlerle tokalaşıp görüştüğü anlar yer alıyor.

Trump, cenaze törenine katılmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Beyaz Saray'da dün görüşmüştü.

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Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'in, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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#Trump#Netanyahu#Zelenski

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