Trump’tan Netanyahu için küfürlü paylaşım: ‘Ortadoğu’daki savaşların sebebi İsrail’

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Beyaz Saray’daki koltuğuna oturmak için gün sayan ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social’da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump’ın alıntıladığı videoda ABD’li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Washington’un Irak’ın işgali ve sonrasındaki Ortadoğu politikasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu politikadaki rolünü ele alıyor.

‘TALİMATI OBAMA VERDİ’

Sachs, video kaydında Netanyahu’nun Irak ve Suriye’deki savaşları organize ettiğini iddia ederek “Netanyahu bugün bile bizi İran’la savaşmaya ikna etmeye çalışıyor. O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu” ifadesini kullanıyor. Jeffrey Sachs, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Amerikan gizli servisi CIA’ye Suriye hükümetinin devrilmesi talimatı verdiğini ve medyanın bunu takip ettiğini söylüyor. Sachs, aslında Rusya’dan dört yıl önce ABD’nin Suriye’ye girdiğini savunuyor. ‘Wall Street Apes’ isimli ‘sansürsüz haber’ hesabından yapılan bu paylaşımı Trump’ın niye yeniden yayınladığı açıklık kazanmadı.

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TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Aynı zamanda Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü de olan Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD seçimleri sonrasında Trump’ın Türkiye’nin ‘diplomasi ustalığından’ faydalanabileceğini belirtmişti. ABD’li bilim insanı, “Türkiye, ABD’nin Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaşları bitirmesinde iyi bir danışman olabilir. Dünyada ayrıca Türkiye’den daha yoğun bir diplomasi yürüten bir ülke de yok. Türk politikacılar ve diplomatlar, Rusya ve Orta Doğu’yu çok iyi biliyor ve Türkiye, ABD’nin Ukrayna’daki savaşın bitebileceğini anlamasına yardımcı olabilir. Zaten bu savaş Mart 2022’de Ankara’daki müzakerelerde neredeyse bitmişti” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP’A TEPKİ YAĞIYOR... PANAMA, KANADA, GRÖNLAND, MEKSİKA

Donald Trump’ın Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’daki basın toplantısında Kanada, Panama, Grönland ve Meksika’ya yönelik açıklamaları tepki çekti. Trump, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland’ı ve Panama Kanalı’nı kontrol etmek için asker kullanabileceğini söyledi. Panama Kanalı’nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün kanalın Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, Kanada için de “Kanada’ya bakmak için yılda yüz milyarlarca dolar harcıyoruz” diyerek ABD’ye dahil olması gerektiğini savundu.

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TEPKİ AÇIKLAMALARI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Grönland satılık değil. Grönland, Grönlandlılara aittir” ifadesini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın ABD’ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunan Trump’a böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını aktardı. Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Trump’ın Panama Kanalı’nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği yönündeki imasına, “Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih” sözleriyle yanıt verdi.

Trump’ın ayrıca “Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve buna izin verilemez. Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ olarak değiştireceğiz” demesi Meksikalı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.