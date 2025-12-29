Trump’tan Netanyahu görüşmesi öncesi Erdoğan sözleri: O çok iyi bir lider

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 21:39

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aram çok iyi ve benim için o çok iyi bir lider" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, “Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak önce Hamas silahsızlanmalı” dedi.

Trump, “Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider” yanıtını verdi.

İran ile ilgili de açıklama yapan Trump, “İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı. Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik bir saldırı girişimi olduğuna dair açıklamasını değerlendiren Trump, “Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bu nedenle öfkeliyim” ifadesini kullandı.

