Trump’tan Musk’a tehdit: ‘Sakın Demokratlara destek verme’

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Son olarak önceki gece Amerikan NBC kanalına konuşan ABD Başkanı, eski müttefiki Musk ile ilişkilerinin bittiğini ve onarma niyetinde olmadığını belirterek, Musk’ın Demokrat Parti’yi desteklemeye çalışması halinde “ciddi sonuçlarla” karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

‘İLİŞKİMİZ BİTTİ’

NBC’den Kristen Welker ile konuşan Trump, Musk ile ilişkisinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, “Öyle olduğunu varsayıyorum, evet” yanıtını verdi. ABD’li milyarderin “başkanlık makamına saygısızlık yaptığını” savunan Trump, kamuoyu önünde yaşanan tartışmaların ardından Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Musk’ın 2026 ara seçimlerinde Demokrat milletvekillerini ve adayları destekleyebileceği yönündeki söylentiler üzerine de bir uyarıda bulunan Trump, “Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak” diyerek Musk’ı tehdit etti.

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SPACE X’E ALTERNATİF ARAYIŞI

Öte yandan Washington Post gazetesine göre uzay programı için Musk’ın Space X şirketi ile çalışan ABD yönetimi alternatiflere bakıyor. Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artması üzerine Trump’ın “Musk’ın şirketlerinin hükümet sözleşmelerini iptal edilebileceği” açıklamasının ardından hem NASA hem de Pentagon’daki ilgili birimlerin, “SpaceX’e alternatif şirketlere” bakmaya başladığı iddia edildi. Bu süreçte, SpaceX’in Dragon uzay aracının uçuşlarını durduracağı “tehdidini” dile getiren Musk’ın açıklamasının iki kurum yetkilileri üzerinde “şok etkisi” yarattığı bildirildi.

SERT GÖÇMEN POLİTİKASI LOS ANGELES’I KARIŞTIRDI

ABD’de California’nın Paramount kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yasadışı göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonlar, Los Angeles genelinde protestolara yol açtı. Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolar Los Angeles sokaklarını karıştırdı. Emniyet güçleriyle protestocular arasında çatışma çıkarken, çok sayıda aracın yakıldığı görüldü, bazı dükkânlarda yağmalar yaşandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, kentte güvenliği sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızlar’ın devreye gireceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Ulusal Muhafızlar’ın “çok iyi iş çıkardığını” belirtirken, bundan sonra protestolarda “maske takmanın yasaklandığını” açıkladı.