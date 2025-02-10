Trump'tan Musk'a talimat: Usulsüzlükleri araştır

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Super Bowl adlı spor etkinliği öncesinde bir ABD televizyonuna açıklamalarda bulundu. Etkinliğe katılan görevdeki ilk ABD başkanı olan Trump, bunun ülke için iyi bir şey olacağını düşündüğünü belirterek, "Bu simgesel bir gün" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana aldığı tasarruf tedbirlerine değinen Trump, "Verimlilik sorununu çözmeliyiz" dedi. "Dolandırıcılığı, israfı, suistimali önlemeliyiz" diyen Trump, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) bir bakın. Orada ne tür bir usulsüzlük var? Gitmemesi gereken yerlere giden yüz milyonlarca dolar paradan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

USAID ile ilgili usulsüzlüklerle ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ilgilendiğini belirten Trump, "Rüşvet mi ya da başka neler dönüyor bilmiyorum ama insanlar bunu bulmamı istiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

TRUMP’TAN MUSK’A ÖVGÜ: "MÜTHİŞ BİRİ"

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği isim olan Elon Musk’tan da "çok büyük yardım aldığını" belirten Trump, Musk’ı "müthiş biri" olarak niteledi.

"Musk’a güveniyor musunuz" sorusuna "Hiçbir menfaati yok" yanıtını veren Trump, "Aslında, buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum. Kendini o kadar kaptırdı ki" dedi.

Musk’a çok yakında, belki de 24 saat içinde eğitim bakanlığını araştırma talimatı vereceğini kaydeden Trump, olası usulsüzlüklere işaret ederek "O da aynı şeyi bulacak. Sonra ben de orduya gideceğim. Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suiistimal bulacağız. Ama kampanyamı bunun üzerine kurdum" şeklinde konuştu.

"BİZDEN FAYDALANMALARINA İZİN VERDİK"

Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi politikalarını, "Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil ve ben bunu değiştiriyorum" sözleriyle savunan Trump, Kanada'yı ABD eyaleti yapma önerisinin gerçek olup olmadığı sorusuna ise, "Evet, öyle. Kanada'nın 51’inci eyaletimiz olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu çok fazla. Neden Kanada'ya yılda 200 milyar dolar sübvansiyon ödüyoruz? Eğer 51’inci eyaletimiz olurlarsa, bunu yapmakta bir sakınca görmem" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Uyguladığı politikalar sayesinde ABD’nin zenginleşeceğini vurgulayan Trump, "Şu anda o kadar da zengin değiliz. Çünkü tüm ulusların bizden faydalanmasına izin verdik" dedi.

TRUMP: "DANS ETMEDEN DURAMIYORUM"

Kendisini ve mitinglerinde yaptığı danslarını taklit eden komedyen ve sporcular dahil birçok kişinin olduğu hatırlatılan Trump, "Bazen dans etmeden yürümeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Dans etmek zorundayım çünkü onda özel bir şey var" ifadelerini kullandı.