Trump’tan Musk’a bakanlık teklifi

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Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, ünlü milyardere hükümette bir görev vermeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, “O çok zeki adam. Eğer kabul ederse kesinlikle teklif ederim. O müthiş bir adam” yanıtını verdi.

‘GÖREVE HAZIRIM’

Trump’ın teklifine Musk’tan yanıt ise gecikmedi. Sahibi olduğu X sosyal medya platformundan “Göreve hazırım” mesajını paylaştı. Musk, gönderisine eklediği görselde takım elbise giymiş şekilde “Hükümet Verimliliği Bakanlığı” (Department of Government Efficiency - D.O.G.E.) yazan bir kürsüde görülüyor. ”Bakanlığın” kısa adı olan D.O.G.E. ise Musk’ın çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin’e gönderme olarak algılandı.

12 Ağustos’ta X üzerinden Trump ile canlı sohbet gerçekleştiren Musk “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini” söylemişti. Bu sohbet sırasında da hükümette yer alma fikrini ortaya atan Musk, devlet gelirlerinin verimli kullanılmasını denetleyen bir bakanlık kurulursa bu bakanlığı yönetmek isteyebileceği sinyalini vermişti.

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TRUMP’IN PAYLAŞIMI SWİFT’İ YİNE GÜNDEME TAŞIDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı bir paylaşımla ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift tekrar Amerikan siyasi gündemine girdi. Trump hafta sonu kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı bir paylaşımla, 35 yaşındaki şarkıcının seçimlerde desteğini aldığını ima etti. Yapay zekâ tarafından oluşturulan bir dizi görselde “Swiftie”ler olarak bilinen Taylor Swift’in hayran kitlesinden bazılarının “Swiftiler Trump’ı destekliyor” yazılı tişörtler giydiği görülüyor. Bir başka görselde ise Swift’in ABD’deki ünlü “Uncle Sam” (Sam Amca) askeri alım posterinin bir versiyonunda yer aldığı görülüyor ve posterde “TAYLOR, DONALD TRUMP’A OY VERMENİZİ İSTİYOR” yazısı bulunuyor. Trump da paylaşımında bu görselleri kullanarak, “Kabul ediyorum” dedi. Taylor Swift’ten böyle bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen Trump’ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekti.

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ABD ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Taylor Swift’in genç popülasyon üzerindeki etkisi nedeniyle adaylardan birini desteklemesinin sandıkta dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor. Ünlü şarkıcının kitleler üzerindeki gücü nedeniyle daha önce birçok politik spekülasyon da ortaya atılmıştı. Swift Kamala Harris ya da Trump’ı seçim yarışında açıktan desteklemese de daha önce Biden-Harris kampanyasını desteklemiş ve Trump’ı ırkçılık ateşini körüklemekle suçlamıştı.