Trump’tan Moskova’ya sert mesaj… Cehennem yaptırımları devrede

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Ukrayna savaşına çözüm bulunması için birbirinden farklı hamleler yapmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcileri Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner vasıtasıyla geçtiğimiz günler Rusya lideri Vladimir Putin’e göz kırpmasının ardından şimdi yüzünü tekrar Ukrayna’ya döndü. Trump, Rusya’yı hedef alan “Cehennem yaptırımları” yasasını imzalarken ABD yönetimi ayrıca Ukrayna’nın kendini Rus füzelerden savunabilmesi için 2,7 milyar dolarlık hava savunma sistemleri tedarikini de onayladı.

RUSYA’NIN MÜŞTERİLERİ YAPTIRIM

Kongre’nin kabul ettiği ve geçtiğimiz yaz aylarında ani bir şekilde vefat eden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham’ın inisiyatifiyle hazırlanan yasaya önceki akşam Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te imzasını atan Trump böylece Moskova’ya yönelik yeni yaptırımlarla Rusya’dan yüklü miktarda enerji satın alan ülkelere ek tarifeler uygulanmasının önünü açmış oldu.

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GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 100 ARTABİLİR

“Cehennem yaptırımları” yasası bir dizi yeni sert unsurlar içeriyor. Trump’ın istediği zaman uygulamaya koyabileceği yasaya göre Rusya’dan en fazla petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz satın alan Çin, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelere ABD ile olan ikili ticaretinde yüzde 100 gümrük vergileri uygulanmasını öngörüyor. Rusya’nın aynı kategorideki ürünleri Amerika’daki şirketlere doğrudan satması durumunda ise gümrük vergisi yüzde 500 olarak uygulanmasını öngörüyor.

PUTİN VE ÇİN HEDEFTE

Yasa ayrıca Rus yönetimini de doğrudan hedef alıyor. Yaptırımlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den başlayarak tüm hükümet üyelerini kapsıyor. Amerikan şirketlerinin Rusya ile doğalgaz çıkarmada işbirliği yapması yasaklandığı gibi “hayalet filo” olarak bilinen petrol tankerlerine denetim de sıkılaştırılıyor. Ayrıca Rusya’nın önde gelen üç bankası Sberbank, VTB ve Gazprombank yaptırım listesine dahil ediliyor. Trump’ın istediği zaman uygulayacağı yaptırımlar, siyasi gözlemcilere göre en fazla Çin’e karşı koz olarak kullanılmak isteniyor. Yasaya Rusya’nın yanı sıra son anda İran da eklenerek, Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar bu ülke için de geçerli olacak.

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KİEV’E HAVA SAVUNMA DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığı uzun süreden beri sürüncemede bulunan Ukrayna’ya 2.68 milyar dolar tutarında modern hava savunma sitemleri satışını onayladı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar kullanılarak saldırıların sürdürülmesi için yeni bir planı onayladığını bildirdi.