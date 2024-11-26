Trump’tan mesaj var: Biden ile aynı görüşteyiz... Düşmanlarımız fırsat kollamasın

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Joe Biden’ın 17 Kasım’da Ukrayna’ya Amerikan füzeleriyle Rusya topraklarını vurma izni vermesi konusunda aynı görüşte olduklarını ve iki yönetim arasında ayrılık yaratıp fırsattan istifade etmeye çalışacak düşmanlarının yanıldığını söyledi.

‘RUSYA’YA KARŞILIK VERDİK’

Pazar günü Fox News kanalına mülakat veren Waltz, Rusya’nın geçen hafta tarihte ilk kez orta menzilli balistik füzeleri fırlatmasını “kesinlikle gerginliğin tırmandırılması” olarak nitelendirirken, Biden’ın kararının “Kuzey Koreli askerlerin gönderilmesine” bir yanıt olduğunu belirtti. Waltz, “Biz de şimdi Ukrayna’nın saldırılarını Rusya’nın daha derinlerine yapmasına izin vererek karşılık verdik. Tedarik depoları ve hava üsleri gibi yerler vuruluyor. Moskova’ya veya St. Petersburg’a gitmiyorlar” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin ATACMS ve İngiltere’nin Storm Shadow füzelerinin Rusya’ya fırlatılmasından sonra geçen hafta “bölgesel çatışmanın küresel unsurlar kazandığını” öne sürmüştü.

İKİ YÖNETİM AYNI ÇİZGİDE

Cumhuriyetçi aday Trump seçildiğinden bu yana konuşulan “Trump, Biden’ın aksine Ukrayna’ya desteği kestiğinde Rusya savaşı kazanacak” iddialarına da değinen Waltz, geçen hafta Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğünü söyledi ve şöyle ekledi: “Dışarıdaki rakiplerimiz bunu fırsat olarak görüp bunun bir yönetimi diğerine karşı oynayabilecekleri bir zaman olarak görüyorlarsa yanılıyorlar. Biz el eleyiz. Bu geçiş sürecinde ABD olarak tek takımız.”

UKRAYNA SAVAŞI SONLANMALI

Seçilmiş Başkan Trump’ın, Başkan Biden’ın kararı hakkında bir haftadan uzun bir süredir sessiz kalması ve yorum yapmaması hatırlatılırken Waltz, Trump’ın bu savaşın bitirilmesine yönelik görüşlerini çok net biçimde belirttiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşının 1’nci Dünya Savaşı’ndaki gibi siper savaşına dönüştüğünü söyleyen müstakbel ulusal güvenlik danışmanı, çatışmaları “kıyma makinesine” benzetti. Waltz, “Başkan Trump, orada yaşanan katliamdan inanılmaz derecede endişeli ve caydırıcılık ile barışı nasıl yeniden tesis edebiliriz sorularını soruyor” dedi. Savaşın “sorumlu bir şekilde sona erdirilmesi” gerektiğinin altını çizen Waltz, “NATO ve Avrupalı müttefiklerimiz açık bir şekilde bunun bir parçası olacak” dedi.

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‘ORTADOĞU’YA İSTİKRAR GETİRMELİYİZ’

Ortadoğu’daki gelişmeleri de değerlendiren Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Waltz, Hamas’ın “harap olmuş halde” olduğunu ve İran’ın zayıflıklarının “inanılmaz derecede ortaya çıktığını” belirterek, “bu yüzden bence şimdi sadece gelecek için bir duraklama getiren bir düzenleme değil tıpkı birkaç yıl önce Abraham Anlaşmaları ile gördüğümüz gibi Ortadoğu’ya istikrar getiren bir düzenleme yaratma zamanı” dedi. Hamas’ın elinde tuttuğu rehineler konusunda da yorum yapan Waltz, “Amerikalılar rehin tutuluyor ve biz de tepki gösterip fayda sağlamak yerine bu insanları rehin tutanlara bedeller ödetmeye başlamalıyız” dedi.

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SİSTEMİ POLİTİKALARIMIZA UYDURACAĞIZ

Trump’ın yeni döneminde ulusal güvenlik politikalarında büyük bir rol oynayacak olan Waltz, Trump’ın ilk dönemindeki politikalarının sisteme bir şekilde uyumlu hale getirilmeye çalışıldığını ve bunun yanlış olduğunu vurguladı. Müstakbel ulusal güvenlik danışmanı, “sistemi elimden geldiğince, onun tarzına, kararlarına ve yetkisine göre uyumlu hale getireceğim” dedi.