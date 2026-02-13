×
Dünya Haberleri

Trump'tan mesaj gibi ziyaret: Hamaney'e 'Maduro' sinyali mi?

#ABD#İran#Trump
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 16:33

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington-İran hattında tansiyonu yükseltecek hamleleri hız kesmiyor. İran'ı yeniden tehdit eden Trump'ın, Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'yu kaçıran askerleri kutlamak için Fort Bragg Askeri Üssü'ne gideceği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la müzakerelere ilişkin başlıkları ve güncel durumu değerlendirdi. Trump, "İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamasının ardından New York Times (NYT) gazetesi, Karayipler bölgesinde konuşlu uçak gemisi "U.S.S. Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya göndereceğini öne sürdü.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi olma özelliği taşımasının yanı sıra Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasında oynadığı rol ile dikkat çekti.

Washignton'dan peş peşe tansiyonu yükseltecek hamleler gelirken, Trump'ın Maduro'yu Miraflores Sarayı'ndan kaçıran Özel Kuvvetler mensubu askerleri kutlamak için Fort Bragg Askeri Üssü'ne ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Kuzey Carolina'daki üs ziyaretinde Trump'a, First Lady Melania Trump'ın da eşlik edeceği aktarıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Başkan ve First Lady'nin bu ziyareti büyük bir heyecanla beklediklerini biliyorum" dedi.

