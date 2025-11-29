×
Dünya Haberleri

Trump’tan Maduro’ya tam saha pres ‘Kara harekâtı yakında’

#Trump Maduro#Venezuela Kara Harekatı#Uyuşturucu Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 07:00

ABD ordusu “uyuşturucuyla mücadele” kapsamında Karayipler bölgesine yaptığı askeri yığınak vesilesiyle Venezuela’ya uyguladığı baskıyı her geçen gün arttırırken, ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela’ya yönelik kara operasyonunun “kısa süre içinde” başlayacağını açıkladı.

Dünya genelindeki ABD askerlerine telekonferans ile yaptığı Şükran Günü konuşmasında, “Son haftalarda Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını caydırmak için çalışıyorsunuz ki bunların sayısı oldukça fazla” diyen Trump, “Onları kara yoluyla durdurmaya başlayacağız. Arazi daha kolay, bu çok yakında başlayacak” ifadelerini kullandı.

MADURO ‘HAZIR OLUN’ DEDİ

Öte yandan Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105’inci yıl dönümü törenlerine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetleri’ne “Tetikte ve göreve hazır olun” talimatı verdiğini ifade etti. Ancak CNN’e göre Venezuela’nın hava saldırı kapasitesi oldukça küçük. Habere göre uçabilir durumdaki saldırı uçaklarının çoğu, onlarca yıl önce ABD’den satın alınan birkaç F-16 ve F-5 savaş uçağı ile birlikte, Rus yapımı Su-30 jetlerinden ibaret.

MADURO’NUN ‘GÜVENLİ LİMANI’ TÜRKİYE Mİ OLACAK

ABD’de Washington Post (WP) gazetesi, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun “kaçmaya karar verdiği takdirde” adresinin Türkiye olacağını öne sürdü. WP’ye konuşan kaynaklar, “Türkiye onun (Maduro) için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor. Erdoğan’ın Trump’la iyi ilişkileri var. Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor” dedi. Olası bir sürgün anlaşmasının Maduro’nun ABD’ye iade edilmeyeceğine dair “garantiler” içerebileceği iddia edildi.

