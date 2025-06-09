ABD’de tansiyon gittikçe yükseliyor... Asker sokakta! Trump: Düzeni sağlamak için sert olacağız

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, New Jersey'de kendisine ait golf tesislerinden Camp David'e geçerken havalimanında basın mensuplarına Los Angeles'taki olayları değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız gönderdiğini ve gerekirse daha fazla muhafız birliği göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

California eyaleti ile Los Angeles kentinin Demokrat yöneticilerini suçlayan Trump, bu yaşanan olayların devam etmesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

PROTESTOLAR ÇATIŞMALARA DÖNÜŞTÜ

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti. Kentte dün başlayan protestoların zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştüğü bildirilmişti.

Haberin Devamı

OLAĞANÜSTÜ BİR ADIM: 1965'TEN BU YANA BİR İLK

ABD medyasında yer alan haberlerde söz konusu karar 'olağanüstü bir adım' değerlendirildi.

New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde "Başkan Trump, Kaliforniya’daki göçmenlik protestolarını bastırmak amacıyla 2.000 Ulusal Muhafız askerini göreve çağırarak olağanüstü bir adım attı. Bu kararı alırken eyalet valisi Gavin Newsom’un yetkisini bypass ederek nadiren kullanılan federal yetkilerini devreye soktu." ifadelerini kullandı.

Brennan Adalet Merkezi’nden Elizabeth Goitein’e göre, bir başkanın, bir eyalet valisinin talebi olmaksızın o eyaletin Ulusal Muhafız gücünü göreve çağırması 1965’ten bu yana ilk kez gerçekleşiyor.

İSYAN OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller ise protestoları "ABD'ye karşı bir isyan" olarak nitelendirmiş ve olaylara müdahale edeceklerini ifade etmişti.

Haberin Devamı

Los Angeles'ta yüzlerce gösterici, kentin çeşitli bölgelerinde düzensiz göçmenlere karşı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerine karşı protesto başlatmıştı.

NELER YAŞANDI?

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Los Angeles kentinin dört bir yanındaki iş yerlerinde bulunan göçmenlere yönelik gözaltı operasyonu düzenledi. ABD medyası, operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı. Göçmenlere yönelik operasyon, sokakları da karıştırdı. Operasyona tepki gösteren protestocular, federal mahkeme binasının ve gözaltı merkezinin dışında toplandı. Sokaklarda bazı protestocular memurlara beton parçaları fırlattı, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Haberin Devamı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ICE tarafından gerçekleştirilen göçmen operasyonunu kınayarak bunların "halka terör saçtığını ve şehirdeki temel güvenlik ilkelerini bozduğunu" ifade etti.

Ocak ayında göreve geldikten sonra göçmen politikasını hızlandırmak için adımlar atan Trump, rekor sayıda "belgesiz yasa dışı göçmeni" gözaltına alıp sınır dışı etme sözü vermişti.

TRUMP'TAN MASKE YASAĞI KARARI

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından protestolara ilişkin açıklama yaparak, Los Angeles'ta sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerde maske takılmasının yasaklanacağını duyurdu.

Gösterilerde Ulusal Muhafızların "harika bir iş çıkardığını" belirten Trump "Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar, neyi saklamak istiyorlar ve neden?" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Trump, California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı görevlerini yerine getirememekle suçlayarak "Kışkırtıcılar ve genellikle para alan provokatörler tarafından düzenlenen bu radikal sol protestolar tolere edilmeyecektir" dedi.

PROTESTOLAR NEW YORK'A SIÇRADI: ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Los Angeles'tan sonra New York'ta da ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kitlesel protestolar düzenlendi. Kent merkezinde toplanan göstericiler, Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Göstericiler, "Göçmen hakları insan hakkıdır" ve "ICE'i kapatın" sloganları atarak federal yetkililerin gözaltı operasyonlarını derhal durdurmasını talep etti. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Haberin Devamı

Olaylar sırasında polis ile protestocular arasında çıkan arbede sonucu onlarca kişi gözaltına alındı. Yetkililer, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.