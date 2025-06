Trump'tan göstericilere sert tepki: 'ABD bayrağını yakanlar hapis cezasına çarptırılmalı!' Toplu tutuklamalar başladı

Haberin Devamı

Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi. Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Trump, eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.

Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu öne sürdü.

Trump, Los Angeles'taki şiddet olaylarına karışan göstericilere sert tepki göstererek, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar ama Amerikan bayrağını taşımıyorlar, onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı" diye konuştu.

'LOS ANGELES'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'

Trump, "California'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini savunan Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz" dedi.

ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını ifade eden Trump, bu konuda yasaların kendisine sorumluluk yüklediğini belirtti. Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

Haberin Devamı

Trump, dün Kuzey Karolina'da katıldığı bir etkinlikte kurşun geçirmez camın arkasında konuştu. Gizli Servis, ABD Başkanı'nın bir süre halka açık etkinliklerde tedbir amacıyla kurşun geçirmez cam kullanacağını açıkladı.

TOPLU TUTUKLAMALAR BAŞLADI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Los Angeles şehir merkezinde "toplu tutuklamalar" yapıldığını açıkladı. Polis yetkilileri Salı günü geç saatlerde çeşitli grupların sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde toplanmaya devam etmesi üzerine "düzinelerce tutuklama" gerçekleştirildiğini bildirdi.

X'te açıklama yapan LAPD, "Birçok grup Spring ve Alameda arasındaki 1. Cadde'de toplanmaya devam ediyor. Bu gruplara yönelik operasyonlar başlatılıyor ve toplu tutuklamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

LAPD, başka bir paylaşımda ise "Yasadışı toplantı mahallinde dağılmayan onlarca kişi tutuklandı" diyerek, operasyonun devam ettiğini duyurdu.

NEW YORK'TA 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

New York Post'un haberine göre, binlerce kişi, ICE'nin şehir genelinde ve ülke çapında sürdürdüğü sınır dışı uygulamalarını protesto etmek üzere Manhattan'ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı'nda bir araya geldi. "ICE'yi dağıtın" ve "New York'tan defol ICE" yazılı dövizler taşıyarak "Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!" sloganları atan göstericiler, Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak ilerledi. New York'ta protestoların akşam saatlerinde kontrolden çıkmasıyla polis ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandı. Göstericiler, polise su şişeleri ve çeşitli cisimler fırlatırken polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Haberin Devamı

Olaylar sırasında gözaltına alınan 65 kişinin "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. New York'taki yoğun katılımlı protestolar San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlı gerçekleşti.

EYLEMLER ABD ÇAPINDA DEVAM EDİYOR

Trump'ın göstericilere hapis cezası verilmesi talep etmesine karşın ICE karşıtı protestolar ABD genelinde devam etti. New York'un Manhattan bölgesinde eylem düzenlemek isteyen insanlara polis müdahale ederken, Denver'da güvenlik güçleri eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Haberin Devamı

Chicago'da polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Chicago'nun şehir merkezine yürümek isteyen göstericilere polis bariyer kurarak engel olmaya çalıştı. Göstericiler, polis güçlerinin üzerine yürürken, yerel basın çıkan arbede de kimsenin tutuklanmadığını belirtti.

San Francisco'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler nedeniyle iki mahkeme kapatıldı. Göstericilerin mahkeme binası önünde toplanarak göçmenlere yönelik yargı süreçlerini protesto etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Protestocular, ABD basınına eylemde birkaç kişinin tutuklandığı bilgisini verdi.

ICE PROTESTOLARI

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti. ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

California Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.