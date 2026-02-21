×
HABERLER

Trump'tan küresel vergi kararı: Yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıyorum

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 19:13

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini iptal etme kararına tepki göstererek tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirdi. Trump, yaptığı ikinci açıklamada "Uyguladığım yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin Amerikan Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.

Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

