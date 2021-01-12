Trump'tan "Kumarhaneler Kralı" Adelson için taziye mesajı

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Melania ve ben, Sheldon Adelson'ın ölümü nedeniyle hüzne kapıldık ve eşi Miriam'a, çocuklarına ve torunlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Adelson'ın, Amerikan rüyasını yaşadığını belirten Trump, "Sheldon'ın maharetleri, zekası ve yaratıcılığı ona büyük bir miras kazandırdı ancak karakteri ve yardımsever cömertliği onun ismini büyük yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi asıllı Adelson'ın İsrail'in büyük bir destekçisi olduğunun altını çizen Trump, Adelson'ın ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin tanınması, İsrail ile komşularının barışması konularında çabaladığını anımsattı.

Trump, "Sheldon ailesine, ülkesine ve onunla bağdaştırdığımız tüm değerlere sadıktı. Dünya büyük bir adamı kaybetti. Onu çok özleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD'de en zengin Yahudi asıllı iş adamları arasında sayılan ve ülkede İsrail’i destekleyen siyasilere yaptığı büyük bağışlarla bilinen Sheldon Adelson'un öldüğü bildirilmişti.

Kurucusu ve sahibi olduğu ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'tan yapılan açıklamada, Adelson’un kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle dün gece California, Malibu’da yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.