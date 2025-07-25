Trump Macron'la dalga geçti: İyi birisi ama...

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Filistin'i tanıma kararı aldıklarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerinin bir ağırlığı olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ile adeta dalga geçen Trump, Macron'un "iyi bir insan" olduğunu ancak Filistin'i tanıma kararının "hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini" kaydetti.

Trump, açıklamasında "Onu seviyorum. İyi bir adam ve güzel bir insan ama söyledikleri hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Güzel haber şu ki, sözlerinin hiçbir ağırlığı yok. İyi ama ne söylediği önemsiz" dedi.

MACRON, EYLÜLDE FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMİ OLARAK TANIDIĞINI İLAN EDECEK

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün X hesabındaki paylaşımında Filistin Devletini tanıma kararı aldığını ve eylülde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi açıklama yapacağını duyurmuştu.

Macron'un Filistin Devletini tanıma kararı almasına ABD ve İsrail'den sert tepkiler gelirken Ürdün, Suudi Arabistan ve İrlanda memnuniyetle karşılamıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, ayrıca bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.



İSRAİL MÜZAKERELERİNE DE DEĞİNDİ

Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin de kritik açıklamalarda bulundu.

Trump, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini öne sürerek "Anlaşma yapmak istemediler o zaman sonuç belli, Hamas avlanacak. Bence ölmek istiyorlar. Bu çok üzücü. İşin bitirilmesi gerektiği noktaya geldik. İsrailliler savaşmak ve alanı temizlemek zorunda kalacaklar." dedi.

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NETANYAHU'DAN 'ALTERNATİF SEÇENEK' İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önündeki engelin Hamas olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu konuya ilişkin son açıklamasında ABD ile birlikte İsrailli esirlerin geri dönmesi, Gazze'de Hamas yönetimine son verilmesi ve "kalıcı barışı sağlamak" için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini iddia etti.

Hamas, dün İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

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İsrail müzakere heyetinin, Hamas'ın taslağa yanıtını değerlendirmek üzere geri çağrıldığı ifade edilmişti.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ WİTKOFF: HAMAS İSTEKSİZ

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff da Trump ve Netanyahu'ya katılarak "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederken, Hamas, Witkoff'un "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurguladı.