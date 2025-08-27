Trump'tan kritik Gazze toplantısı: 'Savaş sonrası planı' Beyaz Saray'da

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.

Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Witkoff, “Birçok kişi bu planın ne kadar sağlam ve insani amaçlar taşıdığını görecek. Bu, Başkan Trump’ın kararlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ancak planın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.

GAZZE PLANI

Witkoff, İsrail'in saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze’nin yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşacak bağımsız bir komiteye bırakılabileceğini ima etti.

Trump yönetiminin Hamas ile yapılacak kısmi anlaşmalara karşı olduğunu belirten Witkoff, “Kalan rehinelerin aşamalı serbest bırakılması önerisini reddediyoruz" sözlerini açıklamasına ekledi.

ABD yönetimi, Hamas’ın kalan rehineleri serbest bırakmayı kabul ettiğini ancak İsrail’in bu teklife karşı çıktığını vurguladı. Netanyahu hükümeti, "Hamas tamamen yok edilmeden böyle bir anlaşmanın mümkün olmayacağını" savundu.

Trump ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Rehineler ancak Hamas yok edildikten sonra serbest bırakılacak” diyerek İsrail’in tutumuna destek verdi.

SÖZLER TUTULMADI

Netanyahu hükümeti, Gazze’ye insani yardım için 473 milyon dolar ayırdıklarını belirti ancak bu yardımların hangi yol ile yapılacağına dair detay vermedi.

Trump geçtiğimiz ay Gazze için yeni bir yardım paketi açıklayacağını duyursa da Beyaz Saray'dan somut adımlar atılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, insani yardım noktalarının 3'ten 16’ya çıkarılacağını açıklamış, ancak bu söz yerine getirilmemişti. Ayrıca, taahhüt edilen 30 milyon doların yalnızca yarısı transfer edilmişti.