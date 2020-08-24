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Haber Giriş: 24.08.2020 - 01:25 | Son Güncelleme:

Trump'tan koronavirüs tedavisi duyurusu! Ölüm oranını yüzde 35 azaltıyor

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Trump'tan koronavirüs tedavisi duyurusu! Ölüm oranını yüzde 35 azaltıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelede başarı sağladığını söylediği "plazma tedavisini" bir basın toplantısı ile duyurdu.

Trump, basın toplantısını "çok güzel bir haber" ifadesi ile Twitter hesabından haber vermişti. Plazma tedavisi protokolü, hastaya tanı konulduktan sonra 3 gün içinde başlamasını içeriyor. Bu tedavi ile ölüm oranının yüzde 35 oranında düştüğü de belirtiliyor.

Tedavide kullanılacak iyileşmiş hasta plazmasının sağlanabilmesi için, hastalığı geçiren kişilerin oluşturulan bir internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları da isteniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), tedaviye onay değil, acil durum gereği kullanım yetkisi verdiği de belirtildi.

BBC TÜRKÇE

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