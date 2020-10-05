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AA-DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Taburcu haberi geldi! Trump'tan koronavirüs mesajı: 'Korkmayın'

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Taburcu haberi geldi! Trump'tan koronavirüs mesajı: 'Korkmayın'
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Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, iki gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden bugün taburcu olacağını açıkladı.

Son dakika haberi... Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.

Taburcu haberi geldi Trumptan koronavirüs mesajı: Korkmayın

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