MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'tan koronavirüs aşısı açıklaması! 'Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'
GeriDünya Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması! 'Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 22:40 | Son Güncelleme:

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması! 'Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması! 'Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump koronavirüs aşısının ekim ayında hazır olacağını belirterek, "En kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle