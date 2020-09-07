Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması! 'Yakında çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz'

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump, ABD'nin şu anda Demokratlar'ın yönetiminde olması durumunda, aşı çalışmalarının 2-3 yıla kadar sürebileceğini ileri sürerek, "Ancak biz görebileceğiniz en kısa zamanda aşıya sahip olacağız, bu süre Ekim ayı bile olabilir. Aşı çok güvenli ve etkili olacak ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtılacak. Yakın zamanda çok büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz." diye konuştu.