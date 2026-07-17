Trump'tan Körfez ülkesine savaş ödülü: Majesteleri bir savaşçı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında Washington'a verdiği destek sonrası gelişmiş yapay zeka çipleriyle ödüllendirildiği ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'de yer alan haberde, BAE'nin son aylarda İran'a karşı düzenlenen saldırılarda ABD'ye destek verdiği, yüzlerce füze saldırısını engellediği ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sürdürülmesine katkı sağladığı belirtildi. Washington'ın bu süreçte Abu Dabi'ye yönelik teknoloji politikasında önemli bir değişikliğe gittiği aktarıldı.

Trump yönetiminin açıkladığı düzenleme ile BAE, askeri kullanım potansiyeli bulunan teknoloji, askeri ekipman ve enerji altyapısı alımlarında Avrupa ülkeleri, Güney Kore ve Hindistan ile aynı statüye getirildi.

BAE, daha önce Çin ve Yemen gibi ülkelerin bulunduğu daha kısıtlı bir grupta yer alıyordu.

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Yeni düzenlemenin, BAE'nin en önemli yapay zeka şirketlerinden G42'nin Nvidia gibi firmalardan gelişmiş çipleri daha kolay satın almasının önünü açtığı kaydedildi.

Kararla birlikte, BAE'de veri merkezleri kurmayı planlayan Microsoft ve OpenAI gibi ABD merkezli şirketlerin de yapay zeka modelleri için gerekli yüksek performanslı çiplere erişim sürecinin kolaylaşacağı belirtildi.

Sektör uzmanları, daha geniş çip erişiminin BAE ekonomisi açısından milyarlarca dolarlık bir değer oluşturabileceğini ifade etti.

G42'NİN ABD MERKEZLİ ŞİRKETE DÖNÜŞME PLANI

Haberde, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan tarafından kontrol edilen G42'nin, çoğunluğu ABD'li yatırımcılara ait bir şirkete dönüşmek için görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

BAE yönetiminin, Biden döneminden bu yana gelişmiş yapay zeka çiplerine erişim konusunda Washington nezdinde girişimlerde bulunduğu belirtildi.

İran savaşının başlamasının ardından ise Abu Dabi yönetiminin statü değişikliği talebini yeniden doğrudan Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi.

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BAE yetkililerinin, ABD'nin 2016'da "Önemli Savunma Ortağı" ilan ettiği Hindistan örneğini Washington'a sunduğu ifade edildi.

BAE, İRAN GERİLİMİNDE ABD'NİN YANINDA YER ALDI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, BAE'nin ABD tarafından daha güvenilir bir ortak olarak değerlendirilmesinde, bölgesel güvenlik politikaları da etkili oldu.

Abu Dabi yönetimi, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkeleri arasında yer aldı.

İran ile yaşanan gerilim sırasında da ABD ile yakın koordinasyon içinde hareket eden BAE'nin, Washington açısından stratejik öneminin arttığı belirtildi.

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Amerikalı bir yetkili, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla güvenlik iş birliğini ve Amerikan teknolojilerinin kullanımını geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yousef Al Otaiba ise kararın "on yıllardır süregelen derin ve güvenilir Birleşik Arap Emirlikleri-ABD işbirliğini daha da ileriye taşıdığını" ifade etti.

TRUMP'TAN BAE LİDERİNE: MAJESTELERİ BİR SAVAŞÇI

The Wall Street Journal'ın haberine göre, BAE başlangıçta ABD'yi İran ile yeni bir savaşa girmemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak İran'ın misilleme saldırılarının hedefi olduktan sonra Washington ve İsrail ile daha yakın koordinasyona yöneldi.

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ABD Başkanı Donald Trump da Fransa'da düzenlenen son G7 Zirvesi'nde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a övgülerde bulundu.

Trump, "Majesteleri bir savaşçı. Uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındalar, ancak bence benim göreve gelmemden bu yana çok daha fazla öyleler" ifadelerini kullandı.