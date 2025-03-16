Trump’tan kırmızı, turuncu ve sarı listeler: 43 ülkeye vize kısıtlaması

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ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde çoğunlukla Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarına benzer yasakları bu dönemde de geri getirmeye hazırlanırken bu sefer hedefteki ülkelerin sayısının 40’tan fazla olması bekleniyor. Türkiye, bu ülkeler arasında yer almıyor.

KIRMIZI LİSTEDE 11 ÜLKE

Amerikan New York Times gazetesinin paylaştığı bilgilere göre diplomatik ve güvenlik çevreleri tarafından bir taslak öneri listesi oluşturuldu. Buna göre üç farklı liste olması bekleniyor. Vatandaşlarının ABD’ye girmesinin kesin olarak yasaklanacağı 11 ülkeden oluşan bir kırmızı liste olması öngörülüyor. Kırmızı listenin Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen’den oluştuğu bildiriliyor.

TURUNCU LİSTEDE 10 ÜLKE

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Beyaz Saray’a sunulmak üzere hazırlanan listeler arasında seyahatin tamamen yasaklanmayacağı ancak büyük ölçüde kısıtlanacağı bir turuncu liste de bulunuyor. Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan’ın bulunduğu listenin vatandaşları, eğer zenginlerse ve iş seyahati yapabiliyorlarsa ABD’ye girmelerine izin verilecek ancak göçmen veya turist vizesiyle seyahat edenlere ABD kapıları kapatılacak.

SARI LİSTE İÇİN SON ŞANS

Bakanlık ayrıca belirlenen bir dizi eksiklikleri gidermeleri için 60 gün süre verilecek ve uymazlarsa diğer listelerden birine alınacak 22 ülkeden oluşan bir sarı liste de çıkardı. ABD Dışişleri’nin belirlediği sorunlar arasında, seyahat edenler hakkında ABD ile bilgi paylaşmamak ve pasaport verme konusunda yetersiz güvenlik uygulamaları gibi sebepler bulunuyor. Bu listede Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Príncipe, Vanuatu ve Zimbabve yer alıyor.

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UYGURLARA DOKUNANA ABD’DEN VİZE YASAĞI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uygur Türkleri ile Çin’de güvenlik endişesi taşıyan etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinden sorumlu yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan yazılı açıklamasında Çin’in Uygur Türklerini zorla geri göndermeleri konusunda hükümetler üzerinde baskı kurmasına karşı çıktıklarını belirtti. Uygurlar ve güvenlik endişesi taşıyan diğer etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinde sorumluluğu bulunan tüm yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirileceğini bildiren Rubio, uygulamaya 27 Şubat’ta 40 Uygur Türkü’nü sınır dışı eden Tayland hükümeti yetkilileriyle başlanacağını açıkladı.