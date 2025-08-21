×
Trump'tan Kiev açıklaması: Zafere ulaşması imkansız

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Ukrayna
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 16:47

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle selefi Joe Biden'ı eleştirdi ve "Ben olsaydım savaş olmazdı" açıklamasında bulundu. Trump, Biden'ın Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini belirtti ve Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın işgalci ülkeye saldırmadan savaşı kazanmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Trump, mevcut yönetimi Ukrayna'yı yalnızca savunmaya zorlayarak zafere ulaşmasını engellemekle suçladı.

Trump, bu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip ancak hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeterek, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını savundu. Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın yalnızca savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini iddia etti.

Açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Ukrayna'daki savaşın asla başlamayacağını da vurgulayan Trump, "Eğer ben başkan olsaydım bu savaş ASLA olmazdı - SIFIR İHTİMAL" ifadelerini kullandı. Eski lider, gelecekte ilginç zamanların beklendiğine dair bir notla sözlerini noktaladı.

