Trump'tan 'kapatın' emri: Medyaya savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Vocie of Amerika'nın da yer aldığı dünya çapındaki medya kuruluşlarının kapatılması emrini verdi.

Trump'ın imzaladığı kararnamede, medya kuruluşlarının hükümet tarafından finanse edilmesini denetleyen 7 federal kurumun lağvedilmesi yer aldı.

Kararnamede, federal kurumların en temel işlevler dışında tüm faaliyetlerini durdurması talep edildi.

Voice of America'nın ana kuruluşu U.S. Agency for Global Media'nın (ABD Küresel Medya Ajansı), aynı zamanda Radio Free Europe/Radio Liberty ve Radio Free Asia'yı finanse ettiği bildirildi.

"Başkanın, fazlalık gördüğü bürokrasi unsurlarını en aza indirme yönündeki son adımıydı" denilen kararnamede, Küresel Medya Ajansı’nın yanı sıra Federal Arabuluculuk ve Uzlaştırma Servisi, Woodrow Wilson Uluslararası Bilim İnsanları Merkezi, Müze ve Kütüphane Hizmetleri Enstitüsü, ABD Evsizlikle Mücadele Daireler Arası Konseyi, Toplum Geliştirme Finansal Kurumları Fonu ve Azınlık İşletmeleri Geliştirme Ajansı hedef alındı.

MSNBC VE CNN'İ "YASA DIŞI" VE "YOZLAŞMIŞ" OLARAK TANIMLADI

Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu medya kuruluşlarının, "yozlaşmış" ve "yasa dışı" olduğunu düşündüğünü aktaran Trump, olumsuz medya haberlerinin siyasi sonuçlardan bağımsız olarak devam ettiğini söyledi.

Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez." diye ekledi.