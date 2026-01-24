Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kanad'yı tehdit etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney’den “Vali Carney” şeklinde söz eden Trump, Ottawa yönetimine yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

“KANADA AKTARMA LİMANI OLURSA YANILIR”

Trump paylaşımında, “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’in ABD’ye mal ve ürün göndermesi için bir ‘aktarma limanı’ haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇİN KANADA’YI CANLI CANLI YİYECEK”

Çin’e sert sözlerle yüklenen Trump, Pekin yönetiminin Kanada’yı “canlı canlı yiyeceğini”, ülkenin iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savundu.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Çin ile bir anlaşma yapılması halinde ABD’ye gelen tüm Kanada menşeli mallara derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, bu konuda geri adım atmayacaklarını vurguladı.