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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 00:10,Son Güncelleme:

Trump'tan Kanada'ya alüminyum darbesi! Yüzde 10 vergi uygulanacak

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Trump'tan Kanada'ya alüminyum darbesi! Yüzde 10 vergi uygulanacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.

Trump, Ohio eyaletinde yaptığı konuşmada, Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını anımsatarak, "Yönetimim, Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak, iş alanlarımızı yok etmeyeceğine yönelik aldığı söz üzerine gümrük vergisini kaldırmıştı çünkü bunu yapıyorlardı." dedi.

Kanada'nın ABD'den yararlandığını öne süren Trump, bu yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanması için bir kararname imzaladı. 

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