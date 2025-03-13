×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan kabineye Türk aday: Dr. Öz'ün kardeşi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Türk Aday
Trumptan kabineye Türk aday: Dr. Özün kardeşi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 12:49

ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna Dr. Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü aday gösterdi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesini belirleme çalışmalarını sürdürürken Senato'ya Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz’ü aday gösterdi.

ABD Kongresi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Seval Öz'un Ulaştırma Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak görev alacağı belirtildi.

Trump'ın Kaliforniya eyaletinden Seval Öz talebinin, Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu’na iletildiği ifade edildi.

Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz otomobil teknolojisi için geliştirilen programda, programın başkanlık görevini üstlenmişti.

Seval Öz, 2016'da ABD’de yayımlanan ‘TurkOfAmerica’ Dergisi tarafından belirlenen 30 etkili Türk kadını ödülüne layık görülmüştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Türk Aday

BAKMADAN GEÇME!