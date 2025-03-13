Trump'tan kabineye Türk aday: Dr. Öz'ün kardeşi

Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, kabinesini belirleme çalışmalarını sürdürürken Senato'ya Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz’ü aday gösterdi.
ABD Kongresi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Seval Öz'un Ulaştırma Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak görev alacağı belirtildi.
Trump'ın Kaliforniya eyaletinden Seval Öz talebinin, Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komisyonu’na iletildiği ifade edildi.
Öz, 2011'den 2014'e kadar Google'ın sürücüsüz otomobil teknolojisi için geliştirilen programda, programın başkanlık görevini üstlenmişti.
Seval Öz, 2016'da ABD’de yayımlanan ‘TurkOfAmerica’ Dergisi tarafından belirlenen 30 etkili Türk kadını ödülüne layık görülmüştü.