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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.08.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Trump'tan Kabil'deki patlamaya ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Asla izin verilmemeliydi'

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Trump'tan Kabil'deki patlamaya ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Asla izin verilmemeliydi'

Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi yolundaki kararı veren eski ABD Başkanı Donald Trump, Kabil'de yaşananları "trajedi" olarak nitelendirerek, "Kabil trajedisinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi" açıklaması yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında bugün iki patlama, ilerleyen saatlerde ise 4 patlama daha meydana geldi.

Kabil Havalimanı yakınlarındaki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'de yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, "Kabil trajedisinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi" açıklaması yaptı.

Trump, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin süreci başlatmıştı.

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Kabil Havalimanı bölgesinde patlamalar! Ölü sayısı 60'a yükseldi... Aralarında Amerikan askerleri de var

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