Trump'tan Kabil'deki patlamaya ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Asla izin verilmemeliydi'

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarında bugün iki patlama, ilerleyen saatlerde ise 4 patlama daha meydana geldi.

Kabil Havalimanı yakınlarındaki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kabil'de yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, "Kabil trajedisinin yaşanmasına asla izin verilmemeliydi" açıklaması yaptı.

Trump, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin süreci başlatmıştı.

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