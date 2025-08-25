Trump'tan JD Vance'in önemli açıklamalarda bulunduğu kanala suçlama

Haberin Devamı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı, çıkan sorunlara rağmen bitirebileceklerine inandığını belirtti.

Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Donald Trump'ın bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yaptığı görüşmeden bu yana, ortaya çıkan olası sorunlara rağmen, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebileceğine olan "inancını" ortaya koydu.

"Son birkaç haftada her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüze inanıyoruz." diyen Vance, perşembe gecesi Ukrayna'nın batısında ABD merkezli bir şirkete ait elektronik fabrikasını hedef alan Rusya'nın füze saldırısı hakkında da konuştu.

Vance, Rusların bu tür saldırılarından "hoşlanmadığını" belirtirken, "Ama bu bir savaş ve bu yüzden ölümleri durdurmak istiyoruz. Ruslar hoşumuza gitmeyen birçok şey yaptı. Çok sayıda sivil öldü. Bu tür şeyleri en başından beri kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın söz konusu saldırısını barış görüşmeleri konusunda bir engel olarak görmeyen Vance, müzakereler için "hala çokça alan olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, "Sonunda başarılı olacağız, yoksa duvara toslayacağız. Ve eğer duvara toslarsak, o zaman bu baskı uygulama yönünde müzakere sürecini yürüteceğiz." diye ekledi.

Vance, Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump'ın "çok net" olduğunu, ancak Ukraynalıların Rusya'ya karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvence konusunda "aktif rol oynamaya" devam edeceklerini kaydetti.



TRUMP KANALI SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABC ve NBC televizyon kanallarını "sahte haber üretmekle" suçladı ve kanalların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC ve NBC kanallarının, başkanlığı hakkında çoğunlukla olumsuz haberler yaptığını savundu.

Paylaşımında Trump, "tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı" şeklinde nitelediği ABC ve NBC'yi "sahte haber" üretmekle suçladı ve şunları kaydetti:

"Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor."

Bu kanalların ABD'de "Demokrat Parti'nin bir kolu" gibi hareket ettiğini ileri süren Trump, yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kanalların "lisans ücretlerini" ödemediğini iddia eden Trump, bu ücretlerin "milyonlarca dolar" olması gerektiğini kaydetti.

Trump, "Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler." ifadelerini kullandı.