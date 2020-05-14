Trump'tan itiraf gibi F-35 açıklaması: Türkiye 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?
ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi. Trump, "F-35’lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.
Trump, Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin'in, Kovid-19 salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin'e karşı atabileceğimiz birçok adım var. Çin ile tüm ilişkileri kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik." dedi.
Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında da Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz." diye konuştu.
TÜRKİYE VE F-35'İ ÖRNEK VERDİ
ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi.
Trump, "F-35’lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.
ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump'ın Türkiye'nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.
Türkiye, 2002’den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.
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