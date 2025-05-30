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Trump'tan istifa eden Elon Musk'a: 'Yarın onun son günü'

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#Elon Musk#Donald Trump#Hükümet Verimliliği
Trumptan istifa eden Elon Muska: Yarın onun son günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 08:25

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk ile yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Trump, Musk ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

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ABD’li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, yarın saat 13:30'da Musk ile birlikte Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri" ifadelerini kullandı.

Trumptan istifa eden Elon Muska: Yarın onun son günü

 

TRUMP YÖNETİMİNDE GÖREV ALMIŞTI

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ABD federal bütçesindeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara düşürme sözüyle ocak ayında Trump yönetimine katılan Musk'ın, departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı çıkan bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle ters düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Musk, ayrıca Trump’a verdiği destek nedeniyle bazı kesimler tarafından protesto edilmişti.

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MUSK'IN İSTİFASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Musk, "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

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#Elon Musk#Donald Trump#Hükümet Verimliliği

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