×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'tan 'ırkçı' paylaşım: Özür dilemeyi reddetti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Obama
Trumptan ırkçı paylaşım: Özür dilemeyi reddetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 10:41

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik sosyal medya hesabındaki paylaşımın "ırkçı" kısmını kınarken, paylaşım için özür dilemeyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Videonun yalnızca başını izlediğini ve bir sorun görmediğini söyleyen Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." dedi.

Trump, söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirterek, o kişinin videoyu sonuna kadar izlemiş olması gerektiğini söyledi.

Videonun "ırkçı" kısımlarını kınadığını belirten Trump, paylaşımdan dolayı özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ise, "Hayır, ben hata yapmadım." diye yanıt verdi.

TRUMP'TAN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Söz konusu paylaşım tepkiler üzerine kaldırılırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise videonun bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savunmuştu.

Gözden KaçmasınABD ve İran arasındaki görüşmeler sonrası Trumptan ilk açıklamaABD ve İran arasındaki görüşmeler sonrası Trump'tan ilk açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Obama

BAKMADAN GEÇME!