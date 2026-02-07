Trump'tan İran'la iş yapan yüzde 25 vergi

Haberin Devamı

İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken ABD, İran’a yönelik yaptırımlarını genişletme kararı kaldı.

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

ABD 15 KURULUŞ VE 14 GEMİYE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 ‘gölge filo’ gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Tahran yönetiminin ülkeye yönelik yaptırımları ihlal etmeye teşebbüs etmekle suçlandığı açıklamada, "Rejim, baskıcı uygulamalarını finanse etmek, terör faaliyetleri ve vekil unsurları desteklemek amacıyla petrol ve petrokimya gelirleri elde etmeye devam ettiği sürece, ABD hem İran rejimini hem de onunla iş birliği yapanları hesap vermeye zorlamaya devam edecektir" denildi.



Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin "azami baskı" politikasına değinilerek, "Başkan, İran rejiminin yasa dışı petrol ve petrokimya ihracatını azaltma konusunda kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.